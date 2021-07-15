إعطاء المطعوم دون موعد مسبق قريباً

الوكيل الإخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، إن هنالك توجهاً للسماح بتطعيم الأشخاص بعمر 30 عاماً فما فوق، دون موعد مسبق.وأوضح البلبيسي عبر أثير “الأمن”، اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي في المملكة خلال الستة أسابيع الماضية كان مستقراً لكن هنالك ارتفاع في أعداد الاصابات والنسب الإيجابية خلال الأيام الأربعة الماضية.وبين أن وزارة الصحة قامت باعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين من مطعوم سينوفارم من المواطنين الذين سجلوا على منصة استقبال طلبات الاردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول الى بعض الدول.