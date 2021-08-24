إعطاء 4.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

الوكيل الإخباري - تلقى أكثر من 4.98 مليار شخص جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن في 183 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

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وكان أحدث معدل لإعطاء اللقاحات هو 36.1 مليون جرعة في اليوم.



وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 363 مليون جرعة حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، تم إعطاء 853 ألفا و 676 جرعة في اليوم.



وبهذا العدد من الجرعات العالمية، يكون 5ر32 % من سكان العالم قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.