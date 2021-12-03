إعلان أوروبي هام بشأن أوميكرون وتأثيره على إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن سلالة "أوميكرون" المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.



وأضاف المركز في وثيقة: "بناء على نماذج حسابية أجراها المركز، هناك مؤشرات على أن أوميكرون قد يتسبب في أكثر من نصف إصابات سارس-كوف-2 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة"، حسبما نقلت "رويترز".

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ويمكن أن يدعم هذا التقدير المعلومات الأولية حول قابلية "أوميكرون" العالية جدا للانتقال، بما يفوق حتى قدرة السلالة "دلتا" والتي كانت تعتبر قبل ظهور "أوميكرون" أكثر سلالات فيروس كورونا الرئيسية قدرة على الانتشار.