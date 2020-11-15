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الأحد، 15-11-2020 01:24 م

إعلان إمكانية تحويل اللقاح الروسي إلى مادة مجمدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مالية سويسرية عن احتمال الحصول على نموذج مجمد من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، لكن ذلك سيأخذ وقتا إضافيا على الإنتاج ويقدر أن يستهلك موادا إضافية أخرى للحصول عليه بهذه الطريقة.

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وأصدرت الشركة المالية السويسرية بيانا قالت فيه "يمكن تخزين اللقاح في صورة مجففة والتي يمكن أن تكون ميزة عند توزيعه وتسليمه إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وهذا يمكن أن يساعد في التغلب على المشاكل التي تواجهها اللقاحات الأخرى التي تتطلب التخزين البارد والشحن".


وأضافت الشركة "تظهر البيانات أن فعالية اللقاح المجمد المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 18 درجة تحت الصفر و 20 درجة تحت الصفر يمكن مقارنتها في المناعة مع اللقاح المجفف بالتجميد (المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات)".


وصدر التقرير الشركة السويسرية بعد مفاوضات بشأن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح بين ممثلين عن المركز الروسي "غامالي" وفريق من الخبراء والمحللين السويسريين.


وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك – V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

 

سبوتنيك

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