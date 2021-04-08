إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي

الوكيل الإخباري - بعدما أثار أحد مسؤوليها جدلاً كبيراً حول وجود علاقة واضحة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، جددت وكالة الأدوية الأوروبية دفاعها عن اللقاح مشددة على أن مخاطره نادرة جداً.





وأضافت في مؤتمرها الصحافي الأربعاء، أن فوائد اللقاح تفوق بكثير آثاره الجانبية، مذكرة بأن أسترازينيكا قد أثبت فعالية عالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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كما كشفت الوكالة أنها سجلت 52 جلطة مقابل 34 مليون إنسان أخذ اللقاح.

إلى ذلك، أوصت بمنح لقاح أسترازينيكا لمن يتجاوز عمره الـ30 عاماً بعد مخاوف تجلط الدم.



لا علاقة سببية

وكانت الوكالة قد نفت أنها أثبتت بالفعل وجود علاقة سببية بين لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا ومتلازمة تخثر الدم النادرة.



كما أوضحت أنها "لم تتوصل بعد إلى نتيجة حاسمة وأن المراجعة حول تلك المسألة جارية حاليًا".

وجاء في بيان أرسلته الوكالة الأوروبية لوكالة فرانس برس أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام "لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا"، وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس، إلى أن أعلنته اليوم.



