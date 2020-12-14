الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

برنامج الوكيل .. سائق تكسي يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

نقابة المحامين تقرر منع الترافع لمدة أسبوع ووقف التدريب

الإثنين، 14-12-2020 09:43 ص

إغلاق المدارس في كوريا الجنوبية مع ارتفاع إصابات كوفيد 19

_114096777_b2d2b0a0-8a87-431e-b9f9-65363664ecfd


الوكيل الاخباري - أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق المدارس اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها مع تصديها لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة متجاوزة الذروة السابقة التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط.

اضافة اعلان

وستصبح الدارسة في المدارس الواقعة في منطقة العاصمة، عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر في أحدث تعزيز لإجراءات التباعد الاجتماعي، التي أخفقت حتى الآن في وقف زيادة الإصابات، بحسب وكالة "رويترز".


ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي، التي من شأنها أن تغلق رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون إن مثل هذه الخطوة تطلبت مراجعة متأنية مع تعرض الحكومة لضغوط متزايدة، لبذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الإصابات.


ونقل بيان من مكتبه عنه قوله خلال اجتماع لمسؤولي الصحة إن "الحكومة لن تترد في اتخاذ قرار للانتقال للمرحلة الثالثة إذا رأت أن ذلك ضروري مع أخذها في الاعتبار آراء الوزارات والحكومات المحلية والخبراء المعنيين".


وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.


ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484، إضافة إلى 587 حالة وفاة.


وبموجب المرحلة الثالثة من العزل العام لن يُسمح بالذهاب إلى المكاتب سوى الموظفين الأساسيين، أو تجمع أكثر من عشرة أشخاص معا.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0445ffae-8813-448b-8a6d-9ac6e13367ce_16x9_1200x676

الهند: 336 وفاة و27 ألف إصابة جديدة بكورونا

1213

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

ابرة

موسكو.. فرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها

برازيل

البرازيل.. 279 وفاة جديدة بكورونا

3

كندا تبدأ باعطاء مطعوم فايزر ضد فيروس كورونا اليوم

147-103551-mauritania-cancels-tourist-trips-france-coruna_700x400

موريتانيا تقرر فرض حظر تجول جزئي لمواجهة تفشي كورونا

أخبار متعلقة
كمن

فلسطين .. طوباس تشهد 10 وفيات منذ بدء الجائحة

5

مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد

كوريا

كوريا الجنوبية.. دراسة تشديد قيود التباعد الاجتماعي لتفشي كورونا

كوز

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

م4

ألمانيا.. وثيقة إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا

كورونا

الصحة اللبنانية: إصابات كورونا تتجاوز 104 آلاف