السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق دور السينما لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الصين

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السبت، 30-10-2021 11:28 ص

إغلاق دور السينما لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الصين

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الوكيل الاخباري- اعتمدت السلطات الصينية إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تفشي الفيروس في ثلث الأقاليم الصينية، ومنها العاصمة بكين.

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وأمرت السلطات في بكين بإغلاق دور السينما، في منطقة شيتشنغ، حتى 14 نوفمبر. وتضم المنطقة التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين الشهيرة.

ويأتي قرار بكين في وقت أعلنت الصين، اليوم، تسجيل 59 إصابة جديدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف سبتمبر.

وقد تبدو هذه الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يوميا في أنحاء أخرى من العالم، إلا أنها تدفع السلطات الصينية إلى مضاعفة جهودها في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ ببكين في 4 فبراير القادم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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