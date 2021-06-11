الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 11:33 ص

إغلاق عاصمة تشيلي وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

تشيلي


الوكيل الإخباري - أعلنت تشيلي إغلاق العاصمة سانتياغو، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ، على الرغم من أن ما يقرب من 60٪ من الأفراد في البلاد تم تطعيمهم بالكامل.

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و بموجب قواعد الإغلاق، يتعين على أكثر من ثمانية ملايين ساكن يعيشون في العاصمة وحولها البقاء في منازلهم اعتبارا من يوم غد السبت.


وأبلغت تشيلي يوم أمس الخميس عن تسجيلها 7716 إصابة يومية جديدة، وكانت الغالبية العظمى من الإصابات بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.


هذا وحذر مسؤولو الصحة من أن أسرة العناية المركزة أوشكت على الوصول إلى طاقتها الكاملة.


وقال خوسيه لويس إسبينوزا، رئيس الاتحاد الوطني لجمعية الممرضين في تشيلي، إن أعضاء الجمعية "على وشك الانهيار".


وقد تم تطعيم حوالي 58٪ من سكان تشيلي البالغ عددهم 17.5 مليون شخص بشكل كامل، وتلقى ما يصل إلى 75٪ جرعة لقاح واحدة على الأقل.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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