إغلاق عشرات البلدات اللبنانية بعد تفشي فيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أغلقت السلطات اللبنانية 110 بلدات ومناطق مختلفة، بشكل كامل منذ صباح اليوم الأحد، ولمدة اسبوع، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

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وقال مصدر مطلع، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الشرطة، بدأت باتخاذ الإجراءات المكثفة عند مداخل القرى والبلدات للإشراف على الاقفال ووقف العمل في الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة، والغاء المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات، واقفال دور العبادة، وفق ما جاء في قرار وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي. واشار الى أنه تم استثناء المستوصفات والمستشفيات والصيدليات والافران ومحال السوبرماركت من قرار الإغلاق.



من جهتها، اوضحت مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، في تصريح صحفي اليوم، أن لبنان دخل المرحلة الاخيرة من انتشار وباء كورونا، وأنّ الإقفال سيساعد وزارة الصحة في تتبع الحالات والحد من انتشار الفيروس.



واضافت إن نسبة الإشغال في المستشفيات تخطّت الـ90 في المئة، لا سيّما في بيروت وجبل لبنان، مشيرة الى تضاعف عدد الوفيات بسبب الفيروس بوتيرة أسرع من الوتيرة العالمية، وهذا مؤشر سلبي.



يذكر أن الاحصاء الاخير لوزارة الصحة اللبنانية، اشار الى ان العدد الاجمالي للوفيات بكورونا بلغ 365 حالة، وعدد الإصابات وصل الى 39333 إصابة منذ بدء الجائحة.



