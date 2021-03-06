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السبت، 06-03-2021 02:52 م

بسبب تفاقم كورونا

إغلاق محافظة إيرانية بشكل كامل

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ خوزستان بجنوب غرب إيران، قاسم سليماني دشتكي، عن إغلاق المحافظة ومنع خروج ودخول السیارات إليها، بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن اوضاع خوزستان سيئة للغاية، وأن فيروس كورونا يواصل الانتشار فيها بسرعة قياسية.

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فيما قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 82 وفاة و8212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في كل البلاد.


يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد فرضت منتصف الشهر الماضي الحجر الصحي على قرية "حسين آباد" في بلدة "آبيك" بمحافظة قزوين في شمال البلاد، بعد تسجيل وفاة شخص في القرية أصيب بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.
وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن الفيروس المتحور، الذي تم اكتشافه في بريطانيا، بات منتشرا في إيران.


وحذر نمكي من موجة جديدة لتفشي الفيروس في البلاد، في حال عدم اتباع البروتوكولات الصحية، مؤكدا على أنها ستكون أكثر خطورة من الموجات السابقة.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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