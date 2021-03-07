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الأحد، 07-03-2021 02:56 م

بعد توصية اللجنة الصحية في المحافظة

إغلاق محافظة طولكرم 5 أيام لمواجهة كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ طولكرم في فلسطين عصام أبو بكر، اليوم الأحد، إغلاق المحافظة بشكل تام لمدة خمسة أيام ابتداء من صباح الثلاثاء (9/3/2021) وحتى صباح يوم الأحد القادم (14/3/2021) لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

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وقال أبو بكر، في بيان صحفي عقب اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة، إن هذا الإجراء جاء بعد توصية اللجنة الصحية في المحافظة، نظرا لارتفاع منحنى الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات النشطة 1050 حالة.


وأضاف أن الإغلاق سيكون شاملا لكافة القطاعات في كافة أرجاء المحافظة، ما عدا الصيدليات، ويستثنى منه أيضا عمل البلديات والطواقم الطبية والصحية والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن حركة السير الداخلية والخارجية سمتنع بشكل كامل، وسيتم فرض عقوبات مشددة على كل من يخالف، حسب القانون.


وأوضح أبو بكر أنه سيتم فتح المجال للمخابز للعمل يومي الخميس والسبت من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء، كما سيسمح لمحلات الخضار بممارسة البيع والشراء يوم الخميس فقط من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء.

 

المصدر : وفا 

 

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