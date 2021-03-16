إلغاء اختبارات كورونا اليومية في البيت الأبيض

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "Axios" الأمريكي بأن موظفي البيت الأبيض لا يجب عليهم إجراء اختبارات فيروس كورونا يوميا، ويمكنهم الآن إجراؤها مرة واحدة في الأسبوع.

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ونقل الموقع عن المتحدث باسم البيت الأبيض، كيفن مونوز، أن سريان مفعول الإجراءات الأخرى المفروضة في البيت الأبيض بسبب كورونا لا يزال مستمرا.



وقال مونوز: "يحافظ البيت الأبيض على البروتوكولات الشديدة المرتبطة بفيروس كورونا... وتعود أسباب البروتوكولات حول الاختبارات إلى عدد من العوامل بينها حالة تطعيم الموظفين، وهي واحدة من الإجراءات القائمة الهادفة لخفض خطر الإصابة في مكان العمل".



وأضاف أن ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على المسافة الاجتماعية لا يزال ضروريا.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي وصلت إلى السلطة في يناير الماضي على موظفي البيت الأبيض الذين يعملون "بالقرب من كبار المسؤولين" إجراء اختبارات فيروس كورونا يوميا وارتداء كمامة من طراز 95.

المصدر: روسيا اليوم

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