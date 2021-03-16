الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

إغلاق مصنع خزانات مياه الشرب في الزرقاء

إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 09:13 ص

يحافظ البيت الأبيض على البروتوكولات الشديدة

إلغاء اختبارات كورونا اليومية في البيت الأبيض

البيت
البيت الأبيض


الوكيل الإخباري - أفاد موقع "Axios" الأمريكي بأن موظفي البيت الأبيض لا يجب عليهم إجراء اختبارات فيروس كورونا يوميا، ويمكنهم الآن إجراؤها مرة واحدة في الأسبوع.

اضافة اعلان
 

ونقل الموقع عن المتحدث باسم البيت الأبيض، كيفن مونوز، أن سريان مفعول الإجراءات الأخرى المفروضة في البيت الأبيض بسبب كورونا لا يزال مستمرا.


وقال مونوز: "يحافظ البيت الأبيض على البروتوكولات الشديدة المرتبطة بفيروس كورونا... وتعود أسباب البروتوكولات حول الاختبارات إلى عدد من العوامل بينها حالة تطعيم الموظفين، وهي واحدة من الإجراءات القائمة الهادفة لخفض خطر الإصابة في مكان العمل".


وأضاف أن ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على المسافة الاجتماعية لا يزال ضروريا.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي وصلت إلى السلطة في يناير الماضي على موظفي البيت الأبيض الذين يعملون "بالقرب من كبار المسؤولين" إجراء اختبارات فيروس كورونا يوميا وارتداء كمامة من طراز 95.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
w1280-p4x3-2020-08-03T172933Z_1582110017_RC2H6I9W6X3Y_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-FRANCE-MASKS

الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في فرنسا

main_image604fe47281323

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

19_2020-637444849157869105-786

دراسة تكشف معلومات صادمة عن سلالة كورونا البريطانية

طكم

كرواتيا تبدأ دراسة لقاح سبوتنيك V الروسي

thumbs_b_c_15a0e9812552962463f9a1bbbe93d0eb

ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في قطاع غزة

ظهور

اكتشاف وجود سلالة جنوب إفريقيا في روسيا

أخبار متعلقة
عالمي

كورونا عالميا .. الوفيات تتجاوز مليونين ونصف المليون

كورونا-أمريكا-3

20 الف شخص ضحايا كورونا في كندا

كورونا-أمريكا-3

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

لبنان يطلق حملة للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

polen-hat-wegen-der

فرنسا تدعو للتشاور مع ألمانيا لتجنب إغلاق الحدود بسبب كورونا

59e6d552-bfa0-4f22-ac2f-06c551299d3c_16x9_1200x676

تحذيرات عالمية من بيع لقاحات كورونا المزيفة