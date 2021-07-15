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الخميس، 15-07-2021 10:47 م

إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو

ابو ظبي


الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة مكافحة جائحة كورونا في أبو ظبي، عن عزل جزئي ومتطلبات جديدة بدءا من 19 يوليو من منتصف الليل وحتى الـ 5 صباحا، لمنع انتشار متحورات فيروس كورونا.

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وقالت لجنة مكافحة جائحة كورونا في أبو ظبي، "سيبدأ برنامج التعقيم يوميا من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحا.. ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام".


كما أعلنت اللجنة، تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في الإمارة ابتداءا من الاثنين 19 يوليو، حيث تم تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة.


وحددت، الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما، مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.


وأكدت اللجنة على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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