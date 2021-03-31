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الأربعاء، 31-03-2021 09:24 ص

إنتاج أول دفعة من مكون لقاح 'سبوتنيك V' في البرازيل

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الوكيل الإخباري- قالت السفارة الروسية في البرازيل، إن الشركة البرازيلية Uniao Quimica، أنجزت إنتاج مجموعة تجريبية من المكون النشط للقاح الفيروسي الروسي "سبوتنيك V" بمصنع في برازيليا.

وأضافت السفارة، في بيانها أمس: " بدأت هذه المرحلة من العملية في أكتوبر من العام الماضي، وهي خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا لضمان إنتاج اللقاح الروسي في البرازيل".

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تحويل كل هذه المجموعة التجريبية، إلى مركز "غاماليا" الروسي، لاجتياز إجراءات مراقبة الجودة.

في بداية شهر يناير، تلقت شركة Uniao Quimica المادة الخلوية لتحضير هذا اللقاح، وبدأت في إنتاج المجموعة التجريبية من المكونات النشطة للقاح، لأغراض الدراسة والبحوث.

في 26 مارس، أرسلت Uniao Quimica، التي تمثل في البرازيل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، طلبا جديدا إلى الوكالة الوطنية البرازيلية للفحص الصحي (Anvisa) لتسجيل "سبوتنيك V" في البرازيل. ووفقا للتشريعات الحالية، تبلغ فترة النظر فيه سبعة أيام.

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وفي 27 مارس، أعلنت هذه الوكالة تعليق النظر في الطلب لفترة غير محددة، مشيرة إلى عدم وجود جزء من المستندات المطلوبة لذلك.

ويتهم بعض الخبراء، هذه الهيئة الرقابية البرازيلية، في المماطلة المتعمدة في النظر بالطلب لتسجيل اللقاح الروسي، وذلك لمصلحة اللقاحات الأجنبية الأخرى.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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