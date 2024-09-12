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وفاة وزير وسفير ومدير وأمين عام سابق
شاهد... بايدن يعتمر قبعة انتخابية لترمب
الأردن يدين قصف مدرسة تابعة لـ"الأنروا" في غزة
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راصد: الفردية لن تطغى على نواب 20.. والانتخابات نزيهة واتسمت بالشفافية
البدور: الأردن يحترم استحقاقاته الدستورية والملك قدم ضمانات للتحديث السياسي
سبب ازدحاما شديدا جدا.. إصابتان بتصادم في الكمالية
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«حماس»: مستعدون لوقف إطلاق النار فورا دون مطالب جديدة
مسؤول سابق بالشاباك: قوة حماس رادعة لمنع سيطرة طرف آخر على غزة
مشروع قرار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة
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محمد صلاح يعبر عن حزنه لوفاة إيهاب جلال
إشارة جديدة تنذر بموعد عودة ميسي
الفيصلي يعلن تعاقده مع هادي الحوراني
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بنك الاتحاد يطلق النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل
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