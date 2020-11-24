إنجلترا .. نظام جديد بشأن القادمين من دول عالية الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات إنجلترا أنها ستقدم نظاما جديدا في 15 ديسمبر يسمح للمسافرين القادمين من البلدان عالية الإصابات بكورونا بالخروج من الحجر الصحي بعد 5 أيام إذا كانت نتيجة فحوصاتهم سلبية.



وأوضحت السلطات أنها ستمنح هذه التسهيلات لركاب الرحلات الدولية.

وكانت شركات الطيران والشركات الأخرى العاملة في مجال السفر والسياحة تدعو إلى مثل هذه التسهيلات منذ شهور، بعد أن عانت من عواقب وخيمة من الحجر الصحي.

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المصدر : روسيا اليوم

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