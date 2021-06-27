الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 08:36 م

خلال 24 ساعة

إندونيسيا تسجل ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا

اندو
توضيحية


الوكيل الإخباري - لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا قفزة غير مسبوقة بأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن فريق العمل المعني بمحاربة تفشي عدوى "كوفيد-19" في إندونيسيا اليوم الأحد عن تسجيل 21342 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 21095 إصابة في اليوم السابق.


وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 409 حالات وفاة جديدة، مقابل 358 وفاة أمس.


وإجمالا سجّل في إندونيسيا مليونان و115304 إصابات مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 57138 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات ووفيات في جنوب شرقي آسيا.

وتجاوز عدد المواطنين الذين تلقوا كلا جرعتي اللقاح ضد كورونا في إندونيسيا عتبة الـ13 مليونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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