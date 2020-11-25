الأربعاء 25-11-2020
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الأربعاء، 25-11-2020 01:34 م

469 وفاة جديدة

إيران.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

ب
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت إيران، اليوم الأربعاء، 13843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة، فيما سجلت 469 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 894385، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 46107 منذ تفشي الوباء في البلاد.

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وقالت الوزارة إن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي:
27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.


4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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