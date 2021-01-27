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وفيات الأربعاء 27/1/2021

الأربعاء، 27-01-2021 10:07 ص

العراق في المرتبة الثانية

إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي كورونا

ايرت
من المصدر


الوكيل الإخباري - حصد فيروس كورونا في إيران حياة أكثر من 57 ألف شخص، وسجلت البلاد حتى الآن حوالي مليون و390 ألف إصابة.

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وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في دول الشرق الأوسط جاء العراق، حيث تجاوز فيه إجمالي الوفيات 13 ألفا منذ بدء تفشي الوباء، وسجل 615 ألف إصابة بالفيروس.


وبحسب آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" سجلت مصر منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، وبلغ فيها إجمالي المصابين 163 ألف شخص.


وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 425 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها 25.4 مليون إصابة.

 

وحول الإصابات والوفيات في العالم أجمع من جراء فيروس كورونا، فقد تجاوز اليوم الأربعاء إجمالي الإصابات 100 مليون إصابة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من مليونين و157 ألف حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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