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الثلاثاء، 02-03-2021 11:47 ص

إيران الأعلى بوفيات كورونا بالشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري - سجلت إيران أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا بين دول الشرق الأوسط، متخطيا 60 الف وفاة، منذ بدء انتشار الوباء.

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ونقلت وكالة انباء "أرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل أكثر من 8 الاف اصابة جديدة بكورونا و93 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وأضافت ان عدد وفيات كورونا تجاوز 60 ألفا، وهي أعلى حصيلة للوفيات في كوفيد- 19 في الشرق الأوسط، فيما تجاوز عدد الاصابات التراكمي المليون إصابة.


--(بترا)

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