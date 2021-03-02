إيران الأعلى بوفيات كورونا بالشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - سجلت إيران أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا بين دول الشرق الأوسط، متخطيا 60 الف وفاة، منذ بدء انتشار الوباء.

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ونقلت وكالة انباء "أرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل أكثر من 8 الاف اصابة جديدة بكورونا و93 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأضافت ان عدد وفيات كورونا تجاوز 60 ألفا، وهي أعلى حصيلة للوفيات في كوفيد- 19 في الشرق الأوسط، فيما تجاوز عدد الاصابات التراكمي المليون إصابة.



--(بترا)

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