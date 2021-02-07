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الأحد، 07-02-2021 03:57 م

الأولوية لموظفي وحدات العناية المركزة

إيران.. بدء حملة التلقيح بـ سبوتنيك V الروسي الثلاثاء المقبل

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وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في البلاد يوم الثلاثاء المقبل.

وخلال مراسم بدء مرحلة الدراسة السريرية البشرية للقاح كورونا الذي تنتجه مؤسسة "رازي"، أشار الوزير إلى أنه "باستيراد الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك من روسيا، سيبدأ التطعيم ضد كورونا في إيران يوم الثلاثاء القادم، مع إعطاء الأولوية لموظفي وحدات العناية المركزة في المراكز الصحية".

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وأضاف نمكي: "تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذي يتم بطرق مختلفة، فكانت أحدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن، ولأجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة في العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة، وهو لقاح سبوتنيك الروسي".


وتابع: في البداية تعرضنا لكثير من الهجمات، ولكن تحلينا بالصبر واليوم يشاهد الجميع أن الشركات الأوروبية المنتجة للقاحات مثل شركة أسترازينيكا تتطلع للتعاون مع الشركة المنتجة لهذا اللقاح". 


وأضاف نمكي: "كان شرطنا لاستيراد اللقاح أن يكون قد اجتاز المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية، بينما حقنت بعض دول المنطقة هذا اللقاح خلال المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية".

 

وزاد "على الرغم من شراء 16 مليون و800 ألف لقاح من سلة كوفاكس والذي يكفي لثمانية ملايين و400 ألف شخص، فيجب استيراد المزيد لأن هذه الكمية غير كافية".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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