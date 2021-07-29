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الخميس، 29-07-2021 08:38 ص

إيران تبدأ إنتاج لقاحات كوبية مضادة لكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام رسمية كوبية، بأن إيران ستصبح الأسبوع القادم أول دولة خارج كوبا تبدأ إنتاج واحد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي طورتها كوبا على نطاق تجاري.

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وتشير البيانات الكوبية من التجارب السريرية إلى أن اللقاح "عبد الله" واللقاح "سوبرانا" الأكثر تقدما من بين اللقاحات الأكثر فعالية في العالم إذا زادت فاعليتهما عن 90%، لكن منتقدين يقولون إنهم لن يثقوا في النتائج إلى أن تنشر في دوريات دولية.


وتخضع الدولتان لعقوبات أمريكية قاسية تقولان إنها تعرقل منذ فترة طويلة حصولهما على أدوية ومستلزمات طبية مما يحفزهما على الاعتماد على الذات.

 

وتنتج الدولتان مجموعة من اللقاحات أطلقت على بعضها مسميات وطنية.
ووافق معهد باستور في إيران في وقت سابق هذا العام على التعاون مع معهد فينلاي بكوبا الذي طور اللقاح "سوبرانا" الذي يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في إيران مما أدى إلى الموافقة على استخدامه الطارئ أوائل يوليو.
وستنتج إيران وكوبا ملايين الجرعات من اللقاح في إيران باسم "باستوكوفاك".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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