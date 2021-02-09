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الثلاثاء، 09-02-2021 11:34 ص

باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

إيران تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - بدأت إيران، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

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وبدأت حملة التطعيم بحضور وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، ومشاركة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو.


وقال الرئيس الإيراني، عند بدء الحملة، "نفتخر بالبدء بالتطعيم عشية ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.. أنا مستعد لتلقي أي لقاح يحصل على موافقة وزارة الصحة الإيرانية، لأجل بناء الثقة مع المواطنين لتلقي اللقاحات".


من جهته قال وزير الصحة، إن التطعيم سيبدأ بلقاح الكوادر الطبية والمسنين ومن يعانون أمراضا مزمنة، معربا عن أمله بتوفر اللقاح الإيراني في الأسواق بحلول أبريل المقبل.


وكان أول من تلقى اللقاح اليوم، بارسا نمكي، نجل وزير الصحة الإيراني، مصرحا بعد تلقيه اللقاح:"سعيد بالمشاركة في مكافحة فيروس كورونا كعضو في الكادر الطبي الإيراني".


وذكر التلفزيون الايراني أنه سيتم تطعيم مليون و 300 ألف مواطن حتى منتصف مارس المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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