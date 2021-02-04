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الخميس، 04-02-2021 03:18 م

تضم نصف مليون جرعة

إيران تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - استلمت السلطات الإيرانية اليوم الخميس أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" تضم نصف مليون جرعة، وصلت إلى مطار الإمام الخميني في طهران، على متن طائرة شركة ماهان للطيران.

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إلى ذلك قال المتحدث المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد حسين ذيبخش، بأن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل اليوم الخميس عند الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي، على متن طائرة شركة ماهان للطيران، بحضور مسؤولين من وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني، تحت تدابير أمنية، مؤكدا أنه تمت مراعاة كافة الشروط المعيارية اللازمة خلال عملية نقل اللقاح.


وأضاف أن اللقاح الروسي (Sputnik V) سيصل إيران على ثلاث دفعات.
وكان رئيس مؤسسة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، قال أمس الأربعاء، إن الدفعة الأولى ستضم 500 ألف جرعة، مضيفاً أن اللقاح الروسي أثبت فعاليته بنسبة 95% وأنه حصل علی تأييد مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية.


من جهته قال كاظم جلالي، السفير الإيراني في روسيا، إنه تم إرسال الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى طهران عبر طائرة شركة ماهان الإيرانية وستصل بعد نحو أربع ساعات، والدفعة الثانية ستصل بحلول 18 فبراير، والدفعة الثالثة بحلول 28 فبراير، حيث سيتم إرسال اللقاح على دفعات كل أسبوعين.

 

المصدر : روسيا اليوم 


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