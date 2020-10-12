الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

وزيران لم يؤديا القسم بسبب كورونا

سلطنة عُمان: 8 وفيات جديدة بكورونا

اغلاق مبنى سوق سيف التجاري في الزرقاء

تحذير للأردنيين من شراء أسطوانات غاز غير مختومة

ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

4 إصابات بانهيار بوابة قيد الانشاء في المفرق

وزراء باقون في حكومة الخصاونة - اسماء

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

سوريا تسجل 3 وفيات و45 اصابة بكورونا




الإثنين، 12-10-2020 03:59 م

تجربته على البشر خلال أسابيع

إيران .. تجربة لقاح ضد كورونا على القردة

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الاثنين، عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وقال وزير الصحة إن كل الخطوات التي تتخذها إيران في إنتاج اللقاح تتطابق مع المعايير الدولية وبروتوكولات الصحة العالمية ومؤسسة الأدوية والأغذية.

اضافة اعلان

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن  تسجيل 4206 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 504.281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28.816.


وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين إلى 409.121، فيما أكدت أن هناك 4.533 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


ولفتت إلى أن عدد فحوصات كورونا في البلاد وصلت حتى اليوم إلى 4.340.831.
ولفتت الوزارة إلى أن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير وهي:
26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.


و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
45

سلطنة عُمان: 8 وفيات جديدة بكورونا

Greater_Good_Coronavirus

منظمة الصحة تعطي الحل السريع للتغلب على جائحة كورونا

920201015152255645039

قطر: 206 إصابات جديدة بكورونا

unnamed (1)

ألمانيا: 6 وفيات و2467 إصابة جديدة بكورونا

promo

سوريا تسجل 3 وفيات و45 اصابة بكورونا

3a8b9dab-2236-4c3a-9df5-cef0b1f1bc6f

لبنان يغلق 169 بلدة مع ارتفاع إصابات كورونا

أخبار متعلقة
كورونا-في-قطر (1)

العراق: 73 وفاة و3531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

تركيا: 57 وفاة و 1527 إصابة جديدة بكورونا

242045 (1)

السعودية: 28 وفاة و 601 إصابة جديدة بكورونا

soRSi

اندونيسيا: 73 وفاة و3636 إصابة جديدة بكورونا

78-102449-maxico-corona-virus-death_7014560x400

المكسيك: 421 وفاة و5674 إصابة جديدة بكورونا

1399032114495875920570784

إيران: 128 وفاة و 2089 إصابة