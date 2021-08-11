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الأربعاء، 11-08-2021 11:23 ص

إيران ترفع الحظر عن استيراد اللقاحات الأجنبية

ايران


الوكيل الإخباري - رفعت إيران الحظر المفروض على استيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لكورونا، شريطة ألا تكون اللقاحات المستوردة مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

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وقال المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "لا يوجد مانع من استيراد لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، من قبيل أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، وغيرها، شريطة ألا تكون مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا".


وأضاف: "لقد تم تحقيق الاستيراد فيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، وفي حالة اللقاحات الأخرى لا تزال الجهود جارية للشراء من المصادر المعتمدة".


هذا وكشف المسؤول الإيراني عن توفير 120 مليون جرعة في الأشهر المقبلة، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد من أجل تطعيم الإيرانيين، وقال: "إذا كانت الأطراف الأجنبية ملتزمة بكلامها، فسيتم استيراد 40 مليون جرعة من اللقاح المستورد بنهاية الصيف وبداية الخريف".


ولم يحصل جزء كبير من سكان إيران بعد على اللقاح، فقد أفادت وزارة الصحة بأنه حتى يوم الثلاثاء، تلقى 13.520 مليون شخص جرعة من اللقاح، فيما تلقى 3.275 مليون شخص الجرعة الثانية من اللقاح، ليصل إجمالي عدد من تلقوا اللقاح إلى 16.795 مليون شخص.


ويأتي هذا الإعلان بعدما كان المرشد علي خامنئي أعلن، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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