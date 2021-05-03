الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إخماد حريق منزل في عجلون

الصحة : الصيف الآمن مرهون بعدم انتشار السلالة الهندية

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة تفشي وباء كورونا

وزارة المياه : ضبط اعتداء على الخط الناقل للمياه بمنطقة وادي العرب في اربد

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العقبة .. السماح لمتلقي جرعة من لقاح كورونا الخروج بالحظر الجزئي

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

الصحة : جميع اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي

العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.1 مليون دينار

الإثنين، 03-05-2021 02:52 م

391 وفاة

إيران تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ايرا


الوكيل الإخباري - سجلت إيران 20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 2.555.587، كما ارتفعت الوفيات إلى 72875 حالة وفاة.


وأوضحت لاري إلی أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.004.949 شخصا، مضيفة أن 5461 من المصابين في حالة حرجة.


وأشارت المتحدث باسم وزارة الصحة أن مليون و251 الفا و899 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم تطعيمها للمواطنين حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوز

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

covid-flu-vaccine-shot-732x549-thumbnail-1

كيف تتعزز فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟

فرنسا

فرنسا تقوم بأولى خطوات رفع الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن

608fb2714c59b7205836e58e

الوضع الوبائي في روسيا مستقر وفقا لبيانات كورونا اليومية

608fa71f4c59b7265478042d

الصحة المصرية: نعيش أخطر 10 أيام في جائحة كورونا

متن

فنزويلا تستلم دفعة خامسة من لقاح سبوتنيك v

أخبار متعلقة
مصر

مصر.. 51 وفاة جديدة بكورونا

7777-6

انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في مستشفى إيراني

2021-04-21T121639Z_1573798567_RC2C0N93QFWZ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA

كورونا يقتل هنديا كل 240 ثانية

كم

مصر.. 39 وفاة جديدة بكورونا

1045698518_0_288_3082_1954_1000x541_80_0_0_f9861807a4199e6cf4abb9e1d59fbdc3

إيران.. مدافن من أربعة طوابق لاستيعاب وفيات كورونا

تونه

تونس..42 وفاة جديدة بكورونا