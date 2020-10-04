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الأحد، 04-10-2020 02:36 م

إيران تسجل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 211 وفاة جديدة و3653 إصابة  بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة.


وأكدت وزارة الصحة الإيرانية إن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


وارتفع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.


وأعلنت الوزارة ، أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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