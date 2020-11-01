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الأحد، 01-11-2020 03:44 م

434 وفاة

إيران.. تسجيل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة الإيرانية 7719 إصابة جديدة و434 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ولا يزال 5244 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الأحد إلى 4 ملايين و965326 تحليلا.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين في إيران إلى 620491 مصابا، والوفيات إلى 35289 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 486691 شخصا.

 

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.
وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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