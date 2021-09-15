الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

كيف ستنتهي جائحة كورونا؟

التعليم العالي يعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة

تنقلات وتكليفات واسعة في وزارة الصحة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الحلاحلة

محاضرة عن الآثار السلبية للزواج المبكر في الأغوار الشمالية

إيران تعتمد لقاح سبوتنيك لايت الروسي أحادي الجرعة ضد كورونا

ورشة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في الكورة

إصابة مستوطن بعملية طعن في يافا

6721452 جرعة لقاح اعطيت منذ بدء حملة التطعيم

الأربعاء، 15-09-2021 06:43 م

إيران تعتمد لقاح سبوتنيك لايت الروسي أحادي الجرعة ضد كورونا

61420bb34c59b7192223b21a


الوكيل الاخباري- صادقت السلطات الصحية في إيران على اعتماد لقاح "سبوتنيك-لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، ليكون اللقاح الروسي الثاني الذي ترخصه طهران بعد "سبوتنيك V".

وأكد منتجو "سبوتنيك لايت" على موقعهم الرسمي أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم الأربعاء عن اعتمادها هذا اللقاح، مؤكدين أن استخدامه سيتيح للسلطات الإيرانية رفع وتائر حملة التطعيم وتسريع عملية خلق مناعة جماعية ضد كورونا في البلاد.

اضافة اعلان

 

وسبق أن اعتمدت إيران لقاح "سبوتنيك V" الروسي وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم في يناير الماضي.

من جانبها، كانت شركة Actoverco الإيرانية أعلنت عن إنتاجها حزمة اختبارية من جرعات "سبوتنيك V"، تمهيدا لتحول إيران إلى أحد أكبر منتجي اللقاح الروسي في العالم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: الوضع الوبائي بالشرق المتوسط لا زال هشّا

6141d7fc4c59b739454dcb7d

كيف ستنتهي جائحة كورونا؟

الدماغ

طبيب يوضح لماذا كورونا يؤثر على الدماغ

منظمة الصحة 2

الصحة العالمية تدين نقص توزيع لقاحات كورونا في أفريقيا

6eda91da-b78c-412e-81e6-61535d7b69c2

19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لقاح 3

تونس تقرر اعتماد جرعة ثالثة ضد كورونا

أخبار متعلقة
Doc-P-855377-637651504863241583

دولة تخسر صفة خالية من فيروس كورونا

6120d5ca42360455a9764ccb

دول التعاون الخليجي تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا

6120bf9b4c59b74cec41ac3e

روسيا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

6202119151915977737654

سلطنة عُمان: رفع الحظر عن الأنشطة التجارية وحركة الأفراد والمركبات

611df3c34236046e997c6f14

الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

8

بريطانيا تسجل انخفاضا في عدد وفيات كورونا