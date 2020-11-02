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الإثنين، 02-11-2020 01:50 م

إيران تعلن اجراءات جديدة للحد من كورونا

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن السلطات قررت فرض قيود مؤقتة على حركة النقل بين المدن الرئيسية في البلاد وسط انتشار فيروس كورونا.

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ونشر الموقع الرسمي للوزارة إن "الخطة ستدخل حيز التنفيذ من ظهر يوم 2 نوفمبر (11:30 بتوقيت موسكو) حتى منتصف ليل 6 نوفمبر".


وسيسري الحظر على دخول وخروج المركبات الشخصية في 25 مركزا إداريا إقليميا في البلاد من أصل 31، من بينها مراكز رئيسية مثل طهران ومشهد وأصفهان وشيراز وتبريز.


ولا يشمل الحظر المركبات العسكرية وغيرها من المركبات الخاصة كمركبات رجال الإطفاء والشرطة وسيارات الإسعاف، وكذلك نقل البضائع.


كانت آخر مرة طبقت فيها السلطات مثل هذه القيود في مارس وأبريل، عندما لوحظت الموجة الأولى من فيروس كورونا في البلاد. في الوقت الحالي، كما لاحظ المسؤولون المحليون، هناك موجة ثالثة.


في وقت سابق، اتخذت السلطات أيضا قرارا اعتبارا من الأربعاء ولمدة 10 أيام بفرض قيود على الأنشطة المختلفة في 25 مركزا إداريا في البلاد، على عمل المؤسسات التعليمية والمساجد وما إلى ذلك.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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