إيران تعلن تجاوز محافظات البلاد الموجة الخامسة لجائحة كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الأربعاء، أن جميع محافظات البلاد تجاوزت الموجة الخامسة لجائحة كورونا، وأن حالات الإصابة بالفيروس تراجعت.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن بيان للوزارة، أنه لا تزال معدلات الإصابة والعلاج في المستشفيات مرتفعة في العديد من المدن الإيرانية، بالرغم من أن معدل الإصابات والوفيات بكورونا تراجعت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ بعد أن بلغت مستويات قياسية خلال الشهر الماضي.