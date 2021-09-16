الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

إيران تعلن تجاوز محافظات البلاد الموجة الخامسة لجائحة كورونا

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الخميس، 16-09-2021 01:01 ص

إيران تعلن تجاوز محافظات البلاد الموجة الخامسة لجائحة كورونا

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الأربعاء، أن جميع محافظات البلاد تجاوزت الموجة الخامسة لجائحة كورونا، وأن حالات الإصابة بالفيروس تراجعت.

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ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن بيان للوزارة، أنه لا تزال معدلات الإصابة والعلاج في المستشفيات مرتفعة في العديد من المدن الإيرانية، بالرغم من أن معدل الإصابات والوفيات بكورونا تراجعت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ بعد أن بلغت مستويات قياسية خلال الشهر الماضي.

 

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