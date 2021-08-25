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الأربعاء، 25-08-2021 06:53 م

إيران تعلن تسجل 665 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 665 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

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وبحسب وزارة الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 39 ألفا و983 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و796 ألفا و377 شخصا".


كما أعلنت الوزارة عن 655 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران، وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد إلى 104 آلاف و22 حالة وفاة.


وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ عددهم 4.020.844 والحالات الحرجة 7755 شخص في العناية المركزة.


وقالت الوزارة إن إجمالي عدد اللقاحات الموزعة حتى اليوم بلغ 24.474.619 جرعة، موضحة أن 17.573.785 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و 6.900.834 شخصا تلقوا الجرعتين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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