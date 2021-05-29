السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 04:50 م

إيران تعلن حظر التنقل بين محافظاتها لمدة 6 أيام بسبب كورونا

ايران


الوكيل الإخباري - أعلنت إيران حظر التنقل بين محافظاتها بداية من يوم الأربعاء القادم ولمدة 6 أيام، وذلك في إطار إجراءاتها لمنع تفشي وباء كورونا.

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وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قررت حظر السفر بين المحافظات بداية من الأربعاء القادم وحتى يوم الاثنين الذي يليه.


وعن طبيعة تفشي الوباء قال روحاني إنه "يشهد منحى تنازليا مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، ما عدا 3 محافظات في جنوب وجنوب شرق البلاد التي تشهد مناطق فيها الحالة الحمراء، شديد الخطورة".


تصريحات روحاني جاءت اليوم السبت خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا.


وتمنى روحاني أن تشهد إيران انتخابات رئاسية بلا نقاط حمراء تخص وباء كورونا، قائلا: نأمل بأن نعبر من هذه الظروف خلال الأسبوع الجاري كي لا تكون لنا أي نقطة حمراء في موعد الانتخابات الرئاسية، في الـ 18 من يونيو/ حزيران".


وفيما ناشد الرئيس الإيراني مواطنيه الالتزام بالتوصيات الصحية، كشف عن أن نسبة الالتزام بها بلغت 67% ، مؤكدا أنها نسبة غير مقبولة، ويجب أن تكون أعلى من 80 و 90%.


وطالب روحاني المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وحملاتهم بتركيز دعايتهم الانتخابية "عبر التلفزيون والأجواء الافتراضية"، وذلك في محاولة لمنع تفشي الوباء.


وعن لقاح كورونا الإيراني قال روحاني إنه "سيدخل إلى السوق في غضون الأسابيع القادمة".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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