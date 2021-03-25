إيران تعلن عدم تمكنها من تنفيذ وعودها بشأن لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أنها لم تتمكن من تنفيذ وعودها بشأن تأمين عدد معين من لقاحات كورونا قبل عيد رأس السنة الإيرانية.

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وقال المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية كيانوش جهانبور إنه "لم نتمكن من تحقيق الوعد الذي أطلقناه قبل فترة بإدخال 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى 21 آذار ، أي نهاية العام الإيراني، إلى داخل البلاد، فمن أصل مليون جرعة لقاح "سبوتنيكV" الروسي كان من المفترض أن تدخل البلاد حتى الآن، استلمنا 420 ألف جرعة فقط، كما أن الإنتاج المشترك لهذا اللقاح بين طهران وموسكو داخل إيران سيتأخر عن الموعد المقرر".



من جهة أخرى، لفت المسؤول الإيراني إلى أنه "بالنسبة للقاح "بهارات" الهندي، فإن القضاء في نيودلهي منع طهران من استلام 375 ألف جرعة منه".

روسيا اليوم



