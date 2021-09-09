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الخميس، 09-09-2021 03:37 م

إيران تعلن عن لقاح جديد مضاد لكورونا

لقاح كورونا


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، اليوم الخميس، إصدار رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "فخرا" وزيادة إنتاجه.

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد محمد رضا أشتياني جاءت خلال زيارة لمصنع "فخرا" للإنتاج الضخم للقاحات الإيرانية المضادة لفيروس كورونا، اليوم.


وأكد أشتياني أن لقاح "فخرا" بدأ المرحلة الثالثة من تجربته السريرية، وتمكن من الحصول على تراخيص الطوارئ والاستخدام العام، على أن يتم إدراجه في سلة التطعيمات العامة، خلال الأيام المقبلة، موضحا أن عملية إنتاج اللقاح قد اجتازت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية.


ووصلت عملية بناء وتجهيز معمل "فخرا" لإنتاج اللقاحات من قبل خبراء الصناعة الدفاعية الإيرانية إلى المراحل النهائية، معربا عن أمله أن يتم تشغيل المعمل بكامل طاقته في المستقبل القريب، من أجل إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات، مشيرا إلى أنه من الممكن، حاليا، إنتاج مليون جرعة من لقاح "فخرا"، شهريا، في وزارة الدفاع في بلاده، ومع الانتهاء من البنية التحتية اللازمة، فإنه بإمكان إيران زيادة الإنتاج.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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