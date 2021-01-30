السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك يفاجئ عائلات اردنية بمناسبة عيد ميلاده - صور

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

المياه تتفقد عملية إصلاح انهيار أرضي محاذ لخط ناقل في جرش

الروابدة: الأردن بنى في مئويته الأولى دولته وحافظ على وجوده ونظامه ودوره

وزير النقل يؤكد التشاركية مع نقابة أصحاب الشاحنات

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

الارصاد تحذر من طقس الاحد

اعلان من التعليم العالي بشأن الفصل الدراسي الثاني للجامعات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بتوجيهات ملكية: فريق وزاري يتفقد مشروع تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة

السبت، 30-01-2021 04:41 م

لمدة 14 يوما

إيران تفرض حجرا صحيا على القادمين من أوروبا

ايران
طهران


الوكيل الإخباري - فرضت السلطات الإيرانية حجرا صحيا إلزاميا لمدة أسبوعين على جميع القادمين من الدول الأوروبية، حسبما أعلن علي رضا رئيسي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران.

اضافة اعلان
 

وأوضح رئيسي أن "كل من يدخل البلاد، حتى من الدول المجاورة، يجب أن تكون لديه نتيجة اختبار PCR سلبية".

ونقلت وكالة "إسنا" عن رئيسي قوله اليوم السبت: "إذا كان المسافر قادما من أوروبا، فبالإضافة إلى ضرورة أن تكون لديه النتيجة السلبية لاختبار فيروس كورونا، وخضوعه لاختبار آخر بعد دخول البلاد، يتعين عليه البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

 

وفي 24 يناير، قررت السلطات الإيرانية تمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية مع بريطانيا حتى 18 فبراير بسبب فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة. وحتى الآن تم تسجيل سبع حالات إصابة على الأقل بالسلالة "البريطانية" في إيران.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

وزارة الصحة القطرية: الوضع مقلق

اوك

أوكرانيا تتلقى117 ألف جرعة من لقاح فايزر قريبا

بدء

بدء التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في دبي

روحاني

روحاني يحذر من موجة كورونا جديدة في إيران

2020-07-01T000000Z_316206534_RC2CKH9VBMLT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BIONTECH-PFIZER

تطور علمي منتظر قريباً قد يُنهي وجود فيروس كورونا في العالم

كم

مصر تعلن موعد وصول أول دفعات لقاح أسترازينيكا

أخبار متعلقة
920202618220313007749

تونس تقر الحظر الشامل وتعلق دوام المدارس

كورونا

إيران: 98 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

ايران: 91 وفاة و6208 اصابات جديدة بكورونا

1610311876614

بريطانيا تجمع مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا على الدول النامية

لقاح-كورونا

إيران: 71 وفاة و5968 إصابة جديدة بكورونا

5ffad6cb4236045f5f1b9689

إيران.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا البريطاني المتحور