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السبت، 31-10-2020 01:16 م

إيران تفرض قيودا على 25 محافظة بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن فرض قيود على 25 محافظة إيرانية من محافظات البلاد البالغ عددها 31 محافظة؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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وقال روحاني في اجتماع للجنة الخاصة بمكافحة كورونا في طهران: ”قررنا فرض قيود جديدة تطبق على 25 محافظة و46 مدينة في البلاد؛ من أجل الحد من الإصابات والوفيات جراء تفشي هذا الفيروس“.

وأضاف روحاني: ”في بعض الأحيان، لم يتم تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بشكل كامل، ولكن مع إنشاء القاعدة التشغيلية، يتم اتباع جميع الموافقات حتى التنفيذ الكامل“.

 




 

 


 

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