إيران تفرض قيودا على 25 محافظة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن فرض قيود على 25 محافظة إيرانية من محافظات البلاد البالغ عددها 31 محافظة؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال روحاني في اجتماع للجنة الخاصة بمكافحة كورونا في طهران: ”قررنا فرض قيود جديدة تطبق على 25 محافظة و46 مدينة في البلاد؛ من أجل الحد من الإصابات والوفيات جراء تفشي هذا الفيروس“.وأضاف روحاني: ”في بعض الأحيان، لم يتم تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بشكل كامل، ولكن مع إنشاء القاعدة التشغيلية، يتم اتباع جميع الموافقات حتى التنفيذ الكامل“.