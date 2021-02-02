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الثلاثاء، 02-02-2021 02:17 م

اختبارات اللقاح الإيراني سجلت أداء ممتازا

إيران.. توفر لقاح كورونا المحلي في أسواقها خلال شهرين

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا إيراني الصنع، سيكون متوفرا في الأسواق المحلية في أبريل المقبل.

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وقال محمد مخبر، رئيس لجنة إنفاذ توجيهات الإمام الخميني في تصريح، إن المرحلة الأولى من اختبارات اللقاح الإيراني أنجزت حيث سجل أداء ممتازا ضد فيروس كورونا البريطاني المتحور.


وأوضح المسؤول الصحي الإيراني أنه سيتم دفع إنجاز البنى التحتية اللازمة للقاح الإيراني لإنتاج 2 إلى 3 ملايين جرعة في الشهر المقبل، ومن المستهدف في مرحلة لاحقة تجهيز مستلزمات صناعة 12 إلى 15 مليون جرعة في الشهر".

المصدر : روسيا اليوم 

 

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