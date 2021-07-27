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الثلاثاء، 27-07-2021 07:37 ص

إيران.. حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر لأول مرة مستوى 30 ألف حالة.

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وأفاد قسم العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 31814 حالة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد، ليصل العدد العام للحالات المسجلة إلى مستوى 3723246.


وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة الاثنين هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.


وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.


وذكر البيان أنه تم إدخال 3566 شخصا من بين المصابين الجدد إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن هناك 4982 مريضا بشكل عام ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.


وأضافت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 322 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 259 في بيانات السبت و268 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 89122 شخصا.


كما أفادت الإحصائية الجديدة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3274346، وتلقى 8.241 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاحات ضد الفيروس، بينهم 2.426 مليون حصلوا كذلك على الجرعة الثانية.


وتأتي الحصيلة القياسية الجديدة للإصابات، في يوم عاودت الدوائر الحكومية والمصارف في محافظتي طهران وألبرز المجاورتين، فتح أبوابها بعد إغلاق لنحو أسبوع سعيا للحد من الزيادة المسجّلة في الآونة الأخيرة في إصابات "كوفيد-19".
وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مطلع يوليو، من "موجة خامسة" من التفشي الوبائي في الجمهورية الإسلامية، عازيا إياها بشكل أساسي لمتحورة دلتا شديدة العدوى.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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