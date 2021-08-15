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الأحد، 15-08-2021 09:29 ص

إيران: قرارات للسيطرة على الموجة الخامسة من جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الإيرانية عن قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وخلال جلسة عقدتها اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا برئاسة الرئيس، إبراهيم رئيسي، قدمت وزارة الصحة  تقارير حول أوضاع الفيروس في البلاد وكذلك الإجراءات المتخذة للسيطرة على المرض ووتيرة تنفيذ برنامج التطعيم.

كما جرى التأكيد في هذه الجلسة على متابعة زيادة الكوادر البشرية بالاستفادة من طاقات جمعية "الهلال الأحمر" والقوات المسلحة والتعبئة الشعبية، بالتعاون بين وزارة الصحة و"الهلال الأحمر" والأركان العامة للقوات المسلحة.

من جانبه، أوضح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بات محسوما، وأن عدد الصيدليات المسموح لها بتوزيع أدوية كورونا سيرتفع إلى 300 صيدلية خلال الأيام القادمة، وبالتالي سيخف الزخم الحالي للحصول على هذه الأدوية"، مؤكدا أن "السيطرة على انتشار فيروس كورونا تتطلب عزما واجماعا وطنيا".

ودعا رئيسي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة أبناء الشعب إلى التلاحم والتنسيق لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير"، مشددا على "ضرورة تسديد كل مستحقات الكوادر الصحية، وأن يكون ذلك على رأس أولويات منظمة التخطيط والموازنة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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