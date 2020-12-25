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الجمعة، 25-12-2020 06:30 م

تعافي أكثر من 933 ألف شخص

إيران.. 132 وفاة جديدة بكورونا

ايران
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6021 إصابة جديدة و132 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

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وقالت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، سيما سادات لاري، في تصريح اليوم الجمعة: "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 6021 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى مليون و189 ألفا و203 إصابات مؤكدة".


وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 906 أشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


ولفتت لاري إلى تعافي 933 ألفا و736 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.


وأضافت المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 5345 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.


ولفتت المتحدث إلى تسجيل 132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 54440 حالة وفاة.


واشارت إلى إجراء 7 ملايين و303 آلاف و238 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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