إيران .. 161 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 161 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات من موجة رابعة من كورونا ستكون أسرع تفشيا من الموجات السابقة.

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وأعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم الأحد، حيث أكدت تسجيل 11680 إصابة جديدة، ووفاة 161 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 1.932.074 كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 63160 حالة وفاة.



وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.650.569 شخصا، مضيفة أن 4057 من المصابين في حالة حرجة.



من جهته قال مساعد وزير الصحة الإيراني، ايرج حريرجي، إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد سيرتفع الى عدة أضعاف في غضون 4 الى 6 أسابيع.. لأن الموجة الرابعة من كورونا ستكون اسرع تفشيا من الموجات السابقة".



بدوره قال رئيس مقر مكافحة كورونا في العاصمة طهران، علي رضا زالي :"

سنفرض قريبا قيودا صارمة ، بسبب تفاقم ازمة تفشي كورونا في الأيام الأخيرة والدخول في الموجة الرابعة من الفيروس".

المصدر : روسيا اليوم

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