إيران .. 30% من مصابي كورونا يعانون من صداع

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 4552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 522387 إصابة، كما أعلنت تسجيل 265 وفاة جديدة، وارتفاع الإجمالي إلى 29870 حالة وفاة، خلال (24) ساعة الماضية.



ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 420910 أشخاص، فيما أشارت إلى أن 4684 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.454.570.

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وقالت إن هناك 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.



وقالت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية:"نلاحظ ازدياد تفشي فيروس كورونا داخل العائلة الواحدة وبين الأقارب"، داعية المواطنين إلى التزام بيوتهم وإجراء اللقاءات العائلية عبر الإنترنت.



وأشارت إلى أن الصداع الشديد أهم أعراض الإصابة بكورونا خلال الموجة الحالية حيث يشعر 30% من مصابي الفيروس بصداع شديد في الرأس.

المصدر : روسيا اليوم

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