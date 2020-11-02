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الإثنين، 02-11-2020 02:27 م

تسجيل أعلى معدل وفيات منذ تفشي كورونا

إيران .. 449 حالة وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت إيران، اليوم الاثنين، 8289 إصابة جديدة و449 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 628780 مصابا، والوفيات إلى 35738 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 491247 شخصا.

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ولا يزال 5315 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الاثنين في البلاد إلى 5 ملايين و1422 تحليلا.


وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.


وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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