الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 03:40 م

تسجيل أعلى معدل وفيات منذ تفشي الفيروس

إيران .. 459 وفاة جديدة بكورونا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - سجلت إيران، اليوم الأحد، 9236 إصابة جديدة و459 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات في يوم واحد.

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وأكدت السلطات الصحية الإيرانية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ بذلك 682486 شخصا، منذ بدء انتشار الفيروس، 5523 شخصا منهم في حالة حرجة.

 

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.


وسجلت السلطات الإيرانية كذلك 459 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 38291 حالة.

 

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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