الأحد 10-01-2021
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الأحد، 10-01-2021 08:13 م

إيران: 71 وفاة و5968 إصابة جديدة بكورونا

لقاح-كورونا


الوكيل الاخباري - أعلنت إيران اليوم الأحد، تسجيل 71 وفاة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة للوفيات إلى 56171.
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ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل 5968 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات الى 2286406 منها 4664 في وضع صحي حرج.

وفي السياق، بدأت ايران اليوم عملية حقن لقاح كورونا الايراني "ايران بركة" للمجموعة الثالثة من المتطوعين، بعد الحقن الناجح للمتطوعين الأوائل وعدم وجود مضاعفات والبدء بإصدار التراخيص اللازمة، حسبما أشار مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران حامد حسيني.


 




 

 


 

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