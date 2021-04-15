إيرلندا الشمالية تعلن عن خريطة طريق لتخفيف قيود كورونا

الوكيل الاخباري -

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اعلنت ايرلندا الشمالية مساء اليوم الخميس، عن خارطة طريق خروجها خلال الأسابيع المقبلة من حالة الإغلاق المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا.وقالت الوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، مساء اليوم الخميس، أنه اعتبارا من يوم الجمعة 23 نيسان سيتم إعادة فتح صالونات التجميل وتصفيف الشعر، واستئناف الرياضة في الهواء الطلق واختبارات القيادة. مضيفة انه بعد أسبوع ، سيتم إعادة فتح جميع المحلات التجارية والصالات الرياضية ، ويمكن لمجموعات من 15 شخصاً الالتقاء في الهواء الطلق ويمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم والبارات المكشوفة أيضاً.