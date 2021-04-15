الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين لـ الوكيل : سنعمل على اعادة فتح القطاعات الاقتصادية ولكن بحذر

وزير الاوقاف يوضح حول عودة صلاة الجمعة وصلاة التراويح

ايعاز وتوجيهات عاجلة من رئيس الوزراء _ وثيقة

المفرق.. نقل البسطات إلى شارعين بالوسط التجاري بعد إغلاقهما

بريطانيا تستدعي سفير موسكو

قرارات حكومية لعودة الحياة الى طبيعتها في العقبة

إيرلندا الشمالية تعلن عن خريطة طريق لتخفيف قيود كورونا

وزير الزراعة : استيراد الدواجن الاسبوع القادم واسعار الخضار ستنخفض قريباً

لجنة الاوبئة : هذا هو الحل الوحيد لعودة الحياة الى طبيعتها بالاردن

لجنة الاوبئة تحذر الاردنيين من موجة ثالثة

الخميس، 15-04-2021 11:40 م

إيرلندا الشمالية تعلن عن خريطة طريق لتخفيف قيود كورونا

12021453921724924530


الوكيل الاخباري - اعلنت ايرلندا الشمالية مساء اليوم الخميس، عن خارطة طريق خروجها خلال الأسابيع المقبلة من حالة الإغلاق المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا.
اضافة اعلان

وقالت الوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، مساء اليوم الخميس، أنه اعتبارا من يوم الجمعة 23 نيسان سيتم إعادة فتح صالونات التجميل وتصفيف الشعر، واستئناف الرياضة في الهواء الطلق واختبارات القيادة. مضيفة انه بعد أسبوع ، سيتم إعادة فتح جميع المحلات التجارية والصالات الرياضية ، ويمكن لمجموعات من 15 شخصاً الالتقاء في الهواء الطلق ويمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم والبارات المكشوفة أيضاً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهند-كورونا

الهند تفرض قيودا جديدة في دلهي بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا

الجزائر

الجزائر تمدد حظر التجول في 9 ولايات بينها العاصمة

77c529bd210a52a69c9fa86d3d1abfc3

شركة فايزر : جرعة ثالثة بعد مرور 12 شهرا على الجرعة الثانية

بريطانيا

بريطانيا تسجل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-فرنسا

فرنسا تسجل 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

أخبار متعلقة
_9600_s3

الكشف عن دور الأسبرين في الحماية من مضاعفات كورونا

بوريصس

جونسون: لقاح أسترازينيكا آمن

كمو

تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا في 2021

كمن

بريطانيا .. 95 وفاة جديدة بكورونا

ضد كورونا

لبنان : ستصلنا مليون جرعة من عقار سبوتنيك الروسي

روسيا

روسيا .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا