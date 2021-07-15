إيرلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت إيرلندا، اليوم الخميس، أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ فبراير الماضي.

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وأبلغت وزارة الصحة الإيرلندية، عن 994 إصابة من متوسط أقل من 500 حالة يوميا الأسبوع الماضي.



وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، إن الزيادة المتوقعة في الإصابات من نسخة دلتا من COVID-19، كانت تحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا.



وأضاف فارادكار، "لكنه لا يوجد سبب يشير إلى وقوع كارثة ولا داعي لتأجيل خطط إعادة الافتتاح الحذرة للبلاد".



وكانت إيرلندا قد رفعت القيود على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" لتطعيم البالغين حتى عمر 50 عاما ضد كورونا وخفضت الفترة الموصى بها بين الجرعتين من 8 إلى 4 أسابيع.



وقالت الحكومة الإيرلندية، إن القيود على استخدام لقاح شركة "جونسون اند جونسون" لمن هم أقل من 50 عاما رفعت أيضا.



المصدر: روسيا اليوم