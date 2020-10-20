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الثلاثاء، 20-10-2020 10:47 م

إيرلندا وويلز تفرضان إغلاقاً شاملا لاحتواء كورونا

كورونا الصين مصدر


الوكيل الاخباري - أعلنت إيرلندا فرض اغلاق شامل لمدة ستة اسابيع لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
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وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن، إن الاغلاق العام سيدخل حيّز التنفيذ منتصف ليل غد الأربعاء، ولا يشمل المدارس، مشيرا الى أنه بتوحيد الجهود خلال الاسابيع الستة المقبلة ستتمكن البلاد من الاحتفال بعيد الميلاد بشكل صحيح.
وفي سياق متصل، ستخضع مقاطعة ويلز أيضا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لإغلاق شامل ولمدة اسبوعين.

وقال رئيس وزراء ويلز، مارك درايكفورد، انه اعتبارا من الساعة 18,00 من يوم الجمعة المقبل سيطلب من السكان البقاء في منازلهم، معتبرا أن هذه الفترة هي الاقصر التي يمكن تطبيقها لتكون فعالة في الحظر.

 




 

 


 

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